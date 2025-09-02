Aragon et Elsa Triolet la muse et le poète par Jacques DREMEAU Rue du Général de Gaulle Pontivy

Aragon et Elsa Triolet la muse et le poète par Jacques DREMEAU

mardi 20 janvier 2026.

Palais des congrès Pontivy

Début : 2026-01-20 14:30:00

fin : 2026-01-20 16:30:00

2026-01-20

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Jacques Dremeau Docteur ès lettres, inspecteur d’Académie honoraire, spécialiste des portraits de femmes en littérature et de l’inspiration et création chez l’Ecrivain. Yvette Gougeon Professeur de lettres honoraire, conceptrice du diaporama qui accompagne cette conférence et « lectrice » des extraits choisis des œuvres présentées. Il est peu de couples qui, au XXe siècle, ont accédé au rang de mythe de leur vivant. Elsa TRIOLET et Louis ARAGON, eux, dès leur rencontre en 1928, vont placer leur amour au-dessus de tout, commençant déjà de construire une légende qu’ils entretiendront toute leur vie. Elsa, c’est cette femme qui veut devenir française sans cesser d’être russe, cette épouse qui, avec ARAGON, risque sa vie sur le terrain de la Résistance, cette muse de l’écrivain qu’elle admire, cette grande romancière elle-même qui deviendra le symbole de la femme aimée du poète. Louis ARAGON, c’est l’engagement au cœur de son siècle l’aventure surréaliste, la Résistance des écrivains, l’engagement communiste depuis l’exaltation révolutionnaire des premières années jusqu’au déchirement du printemps de Prague…. C’est le romancier-le poète dont les vers ne cessent de façonner et de chanter le mythe d’Elsa. Elsa et Louis, c’est la rencontre de deux solitudes, l’engagement de deux intellectuels dans les tourments de leur siècle, c’est l’histoire d’un amour complice d’un poète et de sa muse… Elsa TRIOLET et Louis ARAGON, un destin légendaire !

Une conférence qui, à travers les œuvres comme à travers les actes, conduit donc au cœur d’une passion

à la fois amoureuse, littéraire et politique…. Avec la collaboration de Madame Yvette GOUGEON, conceptrice du diaporama et lectrice. .

Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

