Araignée Festival Saint Valentin Café Toutry

Araignée Festival
Saint Valentin Café 2 Place de Verdun Toutry Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03 22:00:00
l’araignée festival vous invite à une soirée film le vendredi 3 avril à 19h au saint-valentin à toutry (21460). nous projetterons le film culte GAZON MAUDIT avec Josiane Balasko et Alain Chabat.
Entrée gratuite .
Saint Valentin Café 2 Place de Verdun Toutry 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté laraignee.festival@gmail.com
