Araignée Festival Saint Valentin Café Toutry

Araignée Festival

Saint Valentin Café 2 Place de Verdun Toutry Côte-d'Or

Tarif : 0 EUR

Tarif enfant

Date et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

Fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

l’araignée festival vous invite à une soirée film le vendredi 3 avril à 19h au saint-valentin à toutry (21460). nous projetterons le film culte GAZON MAUDIT avec Josiane Balasko et Alain Chabat.

Entrée gratuite .

laraignee.festival@gmail.com

