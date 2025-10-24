Araponga Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Tarif unique 10 €

Début : 2025-10-24T20:00:00 – 2025-10-24T21:30:00

Fin : 2025-10-24T20:00:00 – 2025-10-24T21:30:00

Quand une chanteuse lyrique excentrique fait la rencontre d’un groupe de musicien.nes animé par la culture d’Amérique latine, on obtient un style musical totalement inattendu et inclassable. Ces sept artistes vous invitent à voyager dans la jungle péruvienne et à parcourir le répertoire tombé dans l’oubli de la diva aux quatre octaves, Yma Sumac. Sur scène, une énergie débordante, des plumes et des paillettes, la garantie d’un moment sauvage, surprenant, plein de mambo et de lyrisme.

et aussi…

Ce concert est suivi d’un temps d’échange avec les artistes au foyer du théâtre

Lieu Grande salle du Théâtre

Durée 1h20

Spectacle pour tous.tes !

Mentions de production

chant Adélaïde Supiot trompette Gaspard Mathelin trombone Alice Riberolles

saxophone/flûte Gauthier Lottin guitare Alexandre Eskandar Hessabi contrebasse Anaïs Moffarts percussions Pierre Ferrand son Kévin Chaumeton

production, diffusion Chouette ASBL

INFOS ET BILLETTERIE :

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

