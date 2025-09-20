Arbalète et arquebuse, « arme du diable » et poudre noire au Musée Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le Musée du Pays de Retz vous invite à redécouvrir les incontournables du Moyen-Âge… Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz

Venez découvrir dans les différentes salles du musée et dans le patio

un camp équipé du chevalier au XVè siècle avec tente, mobiliers et divers ateliers

le maniement et l’initiation au tir à l’arbalète historique pour enfants et adultes

l’histoire et l’emploi des armes blanches, armures, arbalètes et carreaux au Moyen-Âge

conférence

en plus des animations proposées dans le cadre de ces journées, vous aurez l’occasion de:

parcourir les 1300m2 de fonds et collections du musée de manière ludique et pédagogique

profiter d’une visite guidée

regarder les cartes anciennes, les expositions diverses, les scènes de vie

vous amuser dans la galerie des personnages historiques en essayant les chapeaux…

tester l’écriture à la plume comme dans les écoles d’autrefois

faire une partie de jeux en bois à l’ancienne

Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 83 apr@museedupaysderetz.fr

English :

As part of the European Heritage Days, the Musée du Pays de Retz invites you to rediscover the essentials of the Middle Ages… See you in Villeneuve-en-Retz

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt Sie das Musée du Pays de Retz dazu ein, die unumgänglichen Dinge des Mittelalters wiederzuentdecken… Treffpunkt in Villeneuve-en-Retz

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Musée du Pays de Retz vi invita a riscoprire i tratti essenziali del Medioevo… Appuntamento a Villeneuve-en-Retz

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo del País de Retz le invita a redescubrir lo esencial de la Edad Media… Cita en Villeneuve-en-Retz

