Arbanats en fête Arbanats
Arbanats en fête Arbanats vendredi 29 mai 2026.
Arbanats
Arbanats en fête
Place Carayon Latour Arbanats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
C’est le week-end à ne pas manquer à Arbanats !
Rejoignez-nous pour 3 jours de festivités lors d’Arbanats en Fête 2026, Place Carayon Latour !
Au programme
– Fête foraine tout le week-end
– Musique en live (Musique Azimut & Watt’s Your Name)
– Randonnée VTT
– Soirée dansante avec DJ Guich
Infos pratiques Buvette et cornet apéritif sur place.
Gros plan sur le repas du samedi soir sur réservation
Ne manquez pas notre délicieux repas sur place, préparé par La Poêlée de Papa Cyril Dauban Traiteur.
Au menu
Menu Adulte Moules-frites ou Poulet Basquaise
Menu Enfant Nuggets-frites
(Note Pensez à apporter vos assiettes et couverts !) .
Place Carayon Latour Arbanats 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 61 34 21
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English : Arbanats en fête
L’événement Arbanats en fête Arbanats a été mis à jour le 2026-05-20 par La Gironde du Sud
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