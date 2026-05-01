Arbanats

Arbanats en fête

Place Carayon Latour Arbanats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

C’est le week-end à ne pas manquer à Arbanats !

Rejoignez-nous pour 3 jours de festivités lors d’Arbanats en Fête 2026, Place Carayon Latour !

Au programme

– Fête foraine tout le week-end

– Musique en live (Musique Azimut & Watt’s Your Name)

– Randonnée VTT

– Soirée dansante avec DJ Guich

Infos pratiques Buvette et cornet apéritif sur place.

Gros plan sur le repas du samedi soir sur réservation

Ne manquez pas notre délicieux repas sur place, préparé par La Poêlée de Papa Cyril Dauban Traiteur.

Au menu

Menu Adulte Moules-frites ou Poulet Basquaise

Menu Enfant Nuggets-frites

(Note Pensez à apporter vos assiettes et couverts !) .

Place Carayon Latour Arbanats 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 61 34 21

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English : Arbanats en fête

L’événement Arbanats en fête Arbanats a été mis à jour le 2026-05-20 par La Gironde du Sud