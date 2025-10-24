Arberoan Zehar Isturits

Arberoan Zehar Isturits vendredi 24 octobre 2025.

Place du Village Isturits Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Marché des producteurs locaux animé par la Txaranga at soirée avec le DJ UzKuluz. .

Place du Village Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

