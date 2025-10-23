Arberoan Zehar La Bastide-Clairence

Arberoan Zehar La Bastide-Clairence jeudi 23 octobre 2025.

Arberoan Zehar

Ecole de Pessarou La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Conférence sur l’Arbéroue au début de la révolution françcaise. .

Ecole de Pessarou La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

English : Arberoan Zehar

German : Arberoan Zehar

Italiano :

Espanol :

L’événement Arberoan Zehar La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Pays Basque