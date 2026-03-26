Arbois ULM

En Vauxy Arbois ULM Arbois Jura

Tarif : 0 – 0 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’aérodrome d’Arbois vous ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle autour de l’ULM !

Au programme

Baptêmes de l’air Vivez une expérience inoubliable dans les airs ! Visite du hangar des machines Rencontre avec les pilotes

Buvette & restauration Rafraîchissements et gourmandises sur place.

Une ambiance conviviale pour toute la famille ou entre amis.

Venez nombreux pour partager ce moment unique à Arbois ! .

En Vauxy Arbois ULM Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 47 66 90 Antoine.griveau@hotmail.fr

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English : Arbois ULM

L’événement Arbois ULM Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA