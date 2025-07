Arbor&Cime Grimpe d’arbres Moulinette arborée Lac d’Estaing Estaing

Lac d’Estaing ESTAING Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-09-17 12:30:00

Date(s) :

2025-09-17

« Grimper dans les arbres, explorer la canopée, se laisser porter par la nature… La grimpe d’arbres est bien plus qu’une activité, c’est une expérience sensorielle unique qui se reconnecte à l’essentiel. Vous cherchez une activité qui allie aventure, nature et évasion?

La grimpe d’arbre est une expérience originale et immersive qui vous invite à explorer la canopée de manière douce où sportive. »

« La moulinette « arbo » est parfaite pour découvrir la canopée avec confiance, redécouvrir le plaisir de la grimpe de son enfance, tout en bénéficiant du soutien de votre assureur. Le principe est similaire à la moulinette en escalade mais le matériel est un peu différent.

Nous utilisons pour ce faire des cordes d’Arboriste et des nœuds autobloquant pour l’assurage. Cet atelier vous permettra de ressentir pleinement la grimpe dans les arbres. » .

Lac d’Estaing ESTAING Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 85 27 90 55 arborecimepyrenees@gmail.com

English :

« Climbing trees, exploring the canopy, letting yourself be carried along by nature? Tree climbing is much more than just an activity, it’s a unique sensory experience that reconnects you with what’s essential. Looking for an activity that combines adventure, nature and escape?

Tree climbing is an original and immersive experience that invites you to explore the canopy in a gentle or sporty way. »

German :

« In den Bäumen klettern, das Blätterdach erforschen, sich von der Natur tragen lassen? Baumklettern ist mehr als nur eine Aktivität, es ist eine einzigartige Sinneserfahrung, bei der man sich auf das Wesentliche besinnt. Sie suchen nach einer Aktivität, die Abenteuer, Natur und Flucht aus dem Alltag miteinander verbindet?

Baumklettern ist eine originelle und immersive Erfahrung, die Sie dazu einlädt, das Blätterdach auf sanfte oder sportliche Weise zu erkunden. »

Italiano :

« Arrampicarsi sugli alberi, esplorare la chioma, lasciarsi trasportare dalla natura? L’arrampicata sugli alberi è molto più di una semplice attività, è un’esperienza sensoriale unica che vi riconnette con l’essenziale. Cercate un’attività che unisca avventura, natura ed evasione?

Il tree climbing è un’esperienza originale e coinvolgente che invita a esplorare la volta celeste in modo dolce o sportivo »

Espanol :

« ¿Trepar a los árboles, explorar las copas, dejarse llevar por la naturaleza? Trepar a los árboles es mucho más que una actividad, es una experiencia sensorial única que te reconecta con lo esencial. ¿Busca una actividad que combine aventura, naturaleza y evasión?

La escalada de árboles es una experiencia original y envolvente que te invita a explorar las copas de los árboles de forma suave o deportiva »

