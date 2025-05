Arboresens – L’Amphi Sens, 5 juin 2025 07:00, Sens.

Yonne

Arboresens L’Amphi 90 Rue Victor Guichard Sens Yonne

Parce que la transition écologique se construit ensemble, lors du festival Arboresens de l’Agglomération du Grand Sénonais. Après 3 ans où l’environnement et le numérique se croisaient à Arboresens, nous avons décidé d’élargir son champ d’actions et nous vous donnons rendez-vous pour la 1ère fête de la transition écologique.

Cet évènement sera composé

D’informations sur votre bilan carbone et vos modes de consommation,

D’escape game et de fresque pour vulgariser le changement climat (ses conséquences et ses enjeux),

De solutions durables et responsables,

De moments de rencontres et d’échanges,

De soirées thématiques. .

L’Amphi 90 Rue Victor Guichard

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

