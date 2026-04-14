Arboretum forestier de Kysihýbel, Lesnícke arborétum Kysihýbel, Banská Štiavnica

Arboretum forestier de Kysihýbel 5 – 7 juin Lesnícke arborétum Kysihýbel okres Banská Štiavnica

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La création de l’Arboretum forestier de Kysihýbel en 1900 par des scientifiques de la Station de recherche forestière de Banská Štiavnica répondait à un besoin de revitalisation et d’accroissement de la production des forêts affectées par l’exploitation forestière intensive, notamment aux abords des villes minières du centre de la Slovaquie. Les collections étaient axées sur le suivi de la croissance, de la production et de l’adaptation d’essences non indigènes (par exemple, Pseudotsuga sp., Juglans sp., Liriodendron sp., etc.). Des essences forestières d’importance économique, provenant de leur aire de répartition naturelle, étaient plantées sur des parcelles régulières, répétées à plusieurs reprises sur l’ensemble du site. Actuellement, malgré une brève période de stagnation due à un manque de moyens financiers et humains, les activités de recherche et la revitalisation progressive des collections d’essences de l’Arboretum forestier de Kysihýbel peuvent se poursuivre, principalement grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture et du Développement rural de la République slovaque. Programme de l’événement : Horaires d’ouverture : 5 juin 2026, 9h00 – 16h00 ; 6 juin 2026, 10h00 – 17h00 ; 7 juin 2026, 10h00 – 17h00. Visite guidée des installations (30 à 90 minutes) au départ du bâtiment principal. Horaires des visites guidées : 10h00, 12h00 et 14h00.

Lesnícke arborétum Kysihýbel Banská Štiavnica 969 01 Banská Štiavnica 969 01 okres Banská Štiavnica Région de Banská Bystrica https://arboretumkysihybel.sk/ La création de l’arboretum forestier à Kysihýbel en 1900 par des scientifiques de la station de recherche forestière de Banská Štiavnica reflétait la tâche liée à la revitalisation et à l’augmentation de la production des forêts touchées par l’exploitation intensive, surtout dans les environs des villes minières du centre de la Slovaquie. La portée thématique des collections était axée sur le suivi de la croissance, de la production et de l’adaptation d’espèces d’arbres non indigènes (par exemple, Pseudotsuga sp., Juglans sp., Liriodendron, sp. etc.). Des espèces d’arbres forestiers économiquement importantes obtenues dans les localités de la zone de distribution naturelle ont été plantées sur des parcelles régulières répétées plusieurs fois sur l’objet. Actuellement, malgré une courte période de stagnation associée à un manque de capacités financières et humaines, il est possible de poursuivre les activités de recherche et la revitalisation progressive des collections d’espèces d’arbres de l’Arboretum forestier Kysihýbel, principalement grâce au soutien financier institutionnel du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural SR.

La création de l’Arboretum forestier de Kysihýbel en 1900 par des scientifiques de la Station de recherche forestière de Banská Štiavnica répondait à un besoin de revitalisation et d’accroissement de…

© Lesnícke arborétum Kysihýbel