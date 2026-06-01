Arbori e pomi, Villa Lante Bagnaia, Bagnaia

Arbori e pomi Samedi 6 juin, 11h00 Villa Lante Bagnaia Viterbo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Arbori e pomi

peintures Anna Tonelli

dessins Maria Rita Stirpe

Protagonistes indiscutés des jardins de Bagnaia, les arbres constituent non seulement une composante essentielle de la création voulue par le cardinal Giovan Francesco Gambara à la fin du XVIe siècle, mais aussi un patrimoine naturel et de biodiversité. Quelques exemplaires, comme les majestueux platanes ou les chênes vétustes, représentent aujourd’hui les plus anciens êtres vivants à l’intérieur de la villa, témoins silencieux, mais non inactifs, de l’histoire passée sous leur ombre.

Leur est dédié l’hommage pictural d’Anna Tonelli, avec une série de douze grandes peintures, dont six portraits d’arbres de la Villa Lante.

Presque disparus de la vie végétale actuelle de la villa sont les arbres fruitiers, à l’origine cultivés à l’échafaudage ou dans des bosquets, en unissant l’utile au plaisir de la vue. Les mélodies, les péri-poêles, les mélochoconies, les prunes et les pigeons, les pêches et les figues, qui font partie intégrante de la structure générale des jardins, sont rapidement entrés, avec les fleurs, dans le genre artistique de l’illustration botanique, bien que né à des fins scientifiques. La sélection de dessins de fruits historiques de Maria Rita Stirpe rappelle cette présence, perpétuant la tradition d’un genre artistique qui a toujours eu une importante présence féminine parmi ses protagonistes.

Villa Lante Bagnaia Viterbo Bagnaia 01100 Viterbo Lazio 0761288008 http://www.villemonumentalituscia.cultura.gov.it https://www.facebook.com/VillaLante Jardin à l’italienne de la Renaissance

Arbori e pomi

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