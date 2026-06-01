Arboriculture urbaine et arbres monumentaux, Giardino del Museo Biblioteca Clarence Bicknell, Bordighera

Arboriculture urbaine et arbres monumentaux Samedi 6 juin, 09h00 Giardino del Museo Biblioteca Clarence Bicknell Imperia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Une journée de vulgarisation pour analyser les aspects techniques et les bonnes pratiques pour le soin et la gestion des grands arbres, en approfondissant l’étude de cas sur les Ficus macrophylla du musée Bicknell.

Giardino del Museo Biblioteca Clarence Bicknell Via Romana, 39 18012 Bordighera Bordighera 18012 Imperia Liguria +39 3313449065 https://www.museobicknell.com/

Une journée de vulgarisation pour analyser les aspects techniques et les bonnes pratiques pour le soin et la gestion des grands arbres, en approfondissant l’étude de cas sur les Ficus macrophylla du m

©Museo Biblioteca Clarence Bicknell