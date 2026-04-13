Usclas-d’Hérault

ARBRAPÉPINS FÊTE LA MUSIQUE

Usclas-d’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-20

Préparez-vous pour une journée ultra conviviale mêlant musique, artisanat et bonne vibes.

Préparez-vous pour une journée ultra conviviale mêlant musique, artisanat et bonne vibes.

Des créateurs et artisans locaux à découvrir.

Des animations toute l’après-midi.

De quoi se régaler sur place.

Une ambiance musicale festive.

Que vous veniez pour découvrir, danser ou simplement profiter…

Venez comme vous êtes, repartez avec le sourire. .

Usclas-d’Hérault 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 04 86

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English : ARBRAPÉPINS FÊTE LA MUSIQUE

Get ready for an ultra-friendly day of music, crafts and good vibes.

L’événement ARBRAPÉPINS FÊTE LA MUSIQUE Usclas-d’Hérault a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS