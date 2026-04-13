ARBRAPÉPINS FÊTE LA MUSIQUE Usclas-d’Hérault
ARBRAPÉPINS FÊTE LA MUSIQUE Usclas-d’Hérault samedi 20 juin 2026.
Usclas-d’Hérault
ARBRAPÉPINS FÊTE LA MUSIQUE
Usclas-d’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-20
Préparez-vous pour une journée ultra conviviale mêlant musique, artisanat et bonne vibes.
Préparez-vous pour une journée ultra conviviale mêlant musique, artisanat et bonne vibes.
Des créateurs et artisans locaux à découvrir.
Des animations toute l’après-midi.
De quoi se régaler sur place.
Une ambiance musicale festive.
Que vous veniez pour découvrir, danser ou simplement profiter…
Venez comme vous êtes, repartez avec le sourire. .
Usclas-d’Hérault 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 04 86
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English : ARBRAPÉPINS FÊTE LA MUSIQUE
Get ready for an ultra-friendly day of music, crafts and good vibes.
L’événement ARBRAPÉPINS FÊTE LA MUSIQUE Usclas-d’Hérault a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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