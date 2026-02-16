Arbre à poèmes Médiathèque La Source Sallebœuf
Arbre à poèmes
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Dans le cadre du Printemps des poètes 2026, nous vous invitons à participer à une œuvre poétique et décorative collective. Du 9 au 31 mars, écrivez un poème, venez l’accrocher à l’arbre à poèmes et participez ainsi à une œuvre littéraire et décorative collective. Activité possible aux horaires d’ouverture de la médiathèque de Sallebœuf. .
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
