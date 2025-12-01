ARBRE À VŒUX

7 Place du Rialto Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-01

Un arbre à vœux vous attend dans la boutique de l’Office de tourisme de Lodève.

Un arbre à vœux vous attend dans la boutique de l’Office de tourisme de Lodève.

Faites un petit vœu, un grand vœu ou un vœu un peu fou, écrivez-le sur une carte et accrochez-le à l’arbre.

Pour vous remercier d’avoir déposé votre vœu, participez au jeu concours en déposant un bulletin dans l’urne et tenter de remporter un coffret cadeau. .

7 Place du Rialto Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44 tourisme@lodevoisetlarzac.fr

English :

A tree of wishes awaits you in the Lodève Tourist Office store.

German :

In der Boutique des Fremdenverkehrsamts von Lodève wartet ein Wunschbaum auf Sie.

Italiano :

Un albero dei desideri vi aspetta nel negozio dell’Ufficio del Turismo di Lodève.

Espanol :

Un árbol de los deseos le espera en la tienda de la Oficina de Turismo de Lodève.

L’événement ARBRE À VŒUX Lodève a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC