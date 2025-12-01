ARBRE À VŒUX Lodève
ARBRE À VŒUX Lodève lundi 1 décembre 2025.
ARBRE À VŒUX
7 Place du Rialto Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-01
Un arbre à vœux vous attend dans la boutique de l’Office de tourisme de Lodève.
Faites un petit vœu, un grand vœu ou un vœu un peu fou, écrivez-le sur une carte et accrochez-le à l’arbre.
Pour vous remercier d’avoir déposé votre vœu, participez au jeu concours en déposant un bulletin dans l’urne et tenter de remporter un coffret cadeau. .
7 Place du Rialto Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44 tourisme@lodevoisetlarzac.fr
English :
A tree of wishes awaits you in the Lodève Tourist Office store.
German :
In der Boutique des Fremdenverkehrsamts von Lodève wartet ein Wunschbaum auf Sie.
Italiano :
Un albero dei desideri vi aspetta nel negozio dell’Ufficio del Turismo di Lodève.
Espanol :
Un árbol de los deseos le espera en la tienda de la Oficina de Turismo de Lodève.
