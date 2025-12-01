Arbre de Noel

Place de l’église Chavroches Allier

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Arbre de Noel organisé par le comité des fêtes de Chavroches

Place de l’église Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 82 66 anne-lise.murat@orange.fr

English :

Christmas tree organized by the Comité des fêtes de Chavroches

German :

Arbre de Noel organisiert vom Festkomitee von Chavroches

Italiano :

Albero di Natale organizzato dal comitato festeggiamenti di Chavroches

Espanol :

Árbol de Navidad organizado por la comisión de fiestas de Chavroches

L’événement Arbre de Noel Chavroches a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire