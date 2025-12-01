Arbre de Noel Chavroches
Arbre de Noel Chavroches samedi 20 décembre 2025.
Arbre de Noel
Place de l’église Chavroches Allier
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Arbre de Noel organisé par le comité des fêtes de Chavroches
Place de l’église Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 82 66 anne-lise.murat@orange.fr
English :
Christmas tree organized by the Comité des fêtes de Chavroches
German :
Arbre de Noel organisiert vom Festkomitee von Chavroches
Italiano :
Albero di Natale organizzato dal comitato festeggiamenti di Chavroches
Espanol :
Árbol de Navidad organizado por la comisión de fiestas de Chavroches
L’événement Arbre de Noel Chavroches a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire