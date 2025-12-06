Arbre de Noël de Boissay La Charmille Boissay

Arbre de Noël de Boissay

La Charmille 236 Rue de la Clef des Champs Boissay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Petits et grands, vous êtes invités à venir rejoindre le Père Noël à la salles des fêtes de La Charmille pour l’Arbre de Noël de Boissay ce samedi 6 décembre.

Venez avant qu’il ne vienne déposer des cadeaux sous le sapin et passez un moment de fête en famille .

La Charmille 236 Rue de la Clef des Champs Boissay 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 00 14 mairie.boissay@orange.fr

English : Arbre de Noël de Boissay

L’événement Arbre de Noël de Boissay Boissay a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin