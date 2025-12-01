Arbre de Noël de l’US Cattenom Cattenom

Arbre de Noël de l’US Cattenom

3 Rue Jacqueline Auriol Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : Début : Dimanche 2025-12-14 14:00:00 fin : 2025-12-14 18:00:00

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

L’US Cattenom fête Noël !

Au programme, concours du plus beau pull de Noël, animations autour du foot, restauration de Noël, chocolats distribués par le Père Noël !Enfants

0 .

3 Rue Jacqueline Auriol Cattenom 57570 Moselle Grand Est

English :

US Cattenom celebrates Christmas!

On the program: competition for the most beautiful Christmas sweater, football-related activities, Christmas catering, chocolates distributed by Santa Claus!

