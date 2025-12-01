Arbre de Noël de l’US Cattenom Cattenom
Arbre de Noël de l’US Cattenom Cattenom dimanche 14 décembre 2025.
Arbre de Noël de l’US Cattenom
3 Rue Jacqueline Auriol Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
L’US Cattenom fête Noël !
Au programme, concours du plus beau pull de Noël, animations autour du foot, restauration de Noël, chocolats distribués par le Père Noël !Enfants
0 .
3 Rue Jacqueline Auriol Cattenom 57570 Moselle Grand Est
English :
US Cattenom celebrates Christmas!
On the program: competition for the most beautiful Christmas sweater, football-related activities, Christmas catering, chocolates distributed by Santa Claus!
L’événement Arbre de Noël de l’US Cattenom Cattenom a été mis à jour le 2025-12-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS