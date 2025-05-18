Arbre de Noël des enfants

Dargnies Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Renseignements auprès de la mairie. .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 71 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Arbre de Noël des enfants Dargnies a été mis à jour le 2025-09-01 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS