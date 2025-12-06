Arbre de Noël des Enfants de la Bouvine Rue Roger Delagne Saintes-Maries-de-la-Mer

Arbre de Noël des Enfants de la Bouvine

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 19h. Rue Roger Delagne Complexe Sportif Marius Aillet Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Arbre de Noël des Enfants de la Bouvine au Complexe Sportif.

Animations, stands, tombola, échanges avec les manadiers et raseteurs, séance dédicaces…

Programme des Animations



10h00 Ouverture de l’arbre de Noël !



10h30 Présentation du concours de dessin



11h00 Séance dédicaces avec des auteurs régionaux



12h00 Inauguration de l’arbre de Noël



14h30 Rencontre avec des stagiaires et la manade Layalle pour un retour sur la finale des ligues



15h30 Arrivée du Père Noël et de ses arlésiennes



16h30 Echange avec des manadiers et des raseteurs



18h00 Tirage au sort de la tombola



19h00 Fin de l’arbre de Noël .

Rue Roger Delagne Complexe Sportif Marius Aillet Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 78 56

English :

Christmas Tree Party for the Enfants de la Bouvine at the Complexe Sportif.

Entertainment, stalls, tombola, exchanges with manadiers and raseteurs, autograph session…

