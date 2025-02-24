Arbre de noël Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Arbre de noël Marennes Marennes-Hiers-Brouage mercredi 17 décembre 2025.
Arbre de noël
Marennes Centre d’animation et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : Mercredi 2025-12-17
fin : 2025-12-17 15:00:00
2025-12-17
Spectacle de noël au centre d’animation et de loisirs à 15h en présence du père noël
Marennes Centre d’animation et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 87 40 comitedesfetesmarennes@orange.fr
English :
Christmas show at the Centre d’Animation et de Loisirs at 3pm in the presence of Santa Claus
German :
Weihnachtsshow im Animations- und Freizeitzentrum um 15 Uhr in Anwesenheit des Weihnachtsmanns
Italiano :
Spettacolo natalizio presso il centro di intrattenimento e svago alle ore 15.00, alla presenza di Babbo Natale
Espanol :
Espectáculo de Navidad en el centro de ocio y entretenimiento a las 15.00 h en presencia de Papá Noel
