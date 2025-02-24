Arbre de noël Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Arbre de noël

Marennes Centre d’animation et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17 15:00:00

2025-12-17

Spectacle de noël au centre d’animation et de loisirs à 15h en présence du père noël

Marennes Centre d’animation et de loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 87 40 comitedesfetesmarennes@orange.fr

English :

Christmas show at the Centre d’Animation et de Loisirs at 3pm in the presence of Santa Claus

German :

Weihnachtsshow im Animations- und Freizeitzentrum um 15 Uhr in Anwesenheit des Weihnachtsmanns

Italiano :

Spettacolo natalizio presso il centro di intrattenimento e svago alle ore 15.00, alla presenza di Babbo Natale

Espanol :

Espectáculo de Navidad en el centro de ocio y entretenimiento a las 15.00 h en presencia de Papá Noel

L’événement Arbre de noël Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-02-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes