Arbre de Noël Mairie Saint-Julien-Innocence-Eulalie

Arbre de Noël

Mairie 1699 Route du Château d’Eau Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne

Toutes les familles sont invitées pour recevoir le Père Noël !

Les enfants présents (nés de 2018 à 2025) ainsi que nos pus âgés à partir de 75 ans bénéficieront d’un cadeau.

Un goûter sera également offert, ainsi qu’un apéritif. Venez nombreux ! .

Mairie 1699 Route du Château d’Eau Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 84 49

