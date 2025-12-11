Arbre de Noël Mairie Saint-Julien-Innocence-Eulalie
vendredi 19 décembre 2025.
Arbre de Noël
Mairie 1699 Route du Château d’Eau Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Toutes les familles sont invitées pour recevoir le Père Noël !
Les enfants présents (nés de 2018 à 2025) ainsi que nos pus âgés à partir de 75 ans bénéficieront d’un cadeau.
Un goûter sera également offert, ainsi qu’un apéritif. Venez nombreux ! .
