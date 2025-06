Arbre et biodiversité : les coups de pousse à la nature – Parc du Grand Blottereau Nantes 25 juin 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-25 10:00 – 11:00

Gratuit : non Gratuit sur inscription

Arpentez les coups de pousse à la nature réalisés dans le parc en compagnie d’un jardinier et d’un animateur. En fin de visite, participez-vous même à la fabrication d’un coup de pousse.

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000

06 99 51 60 26 https://my.weezevent.com/biodiversete-tous-ambassadeurs-de-la-biodiversite