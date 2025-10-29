arbre généalogique , atelier participatif Maison du livre Bécherel Bécherel

Mercredi 29 octobre, 15h00 gratuit

arbre généalogique , atelier participatif Maison du livre Bécherel Bécherel Mercredi 29 octobre, 15h00 gratuit

Avec Gwenola Furic, conservatrice et restauratrice

A partir de photographies originales datées du milieu du 19ème siècle à nos jours, les participants vont collectivement constituer un arbre généalogique imaginaire, sur une frise chronologique, donnant vie aux personnages.

Gratuit | Tout public à partir de 8 ans. Infos et inscription au 02 99 66 65 65 | Durée 2h [maisondulivre@rennesmetropole.fr](mailto:maisondulivre@rennesmetropole.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T17:00:00.000+01:00

Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine