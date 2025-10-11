ARBRES & ADAPTATIONS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE Sacé

Sacé Mayenne

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Le CPIE Mayenne, en partenariat avec le Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) de Mayenne Communauté vous proposent 2 balades sur la thématique des arbres face au changement climatique.

Samedi 11 octobre, 14h-16h

Rdv à Sacé lieu précisé au moment de l’inscription

Balade à la ferme du Tertre Ramier, avec Fanny & Roeland, éleveurs, à la découverte des intérêts et usages de l’arbre en agriculture. Dégustation des produits de la ferme en fin de balade.

⭐ Gratuit, sur inscription auprès du CPIE au 02 43 03 79 62 ou via contact@cpie-mayenne.org

Une sortie proposée dans le cadre du projet Rando’Clim financé par l’Union Régionale des CPIE et la Région Pays de la Loire .

Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

English :

The CPIE Mayenne, in partnership with the Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) of Mayenne Communauté, offers 2 walks on the theme of trees and climate change.

German :

Das CPIE Mayenne bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) der Mayenne Communauté zwei Spaziergänge zum Thema Bäume im Angesicht des Klimawandels an.

Italiano :

Il CPIE Mayenne, in collaborazione con il Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) della Comunità di Mayenne, propone 2 passeggiate sul tema degli alberi e del cambiamento climatico.

Espanol :

El CPIE Mayenne, en colaboración con el Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) de la Comunidad de Mayenne, propone 2 paseos sobre el tema de los árboles y el cambio climático.

