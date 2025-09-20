Arbres au chœur Eglise Saint Julien Couleuvre

Arbres au chœur Eglise Saint Julien Couleuvre samedi 20 septembre 2025.

Arbres au chœur 20 et 21 septembre Eglise Saint Julien Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

« Arbres au chœur »

Exposition des oeuvres de l’artiste Michèle Caranove dans l’église St Julien de Couleuvre.

Découvrez les arbres patrimoniaux du Bourbonnais dessinés par l’artiste et parcourez l’église St Julien. Eglise du XIIIe siècle de style roman. Nef et transept du XIIe.

Eglise Saint Julien 14 rue Marx Dormoy 03320 Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

©michèle Caranove