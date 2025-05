Arbres et bains de Forêt, découverte de la sylvothérapie – Maison Garonne Boé, 31 mai 2025 09:30, Boé.

Lot-et-Garonne

Arbres et bains de Forêt, découverte de la sylvothérapie Maison Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 09:30:00

fin : 2025-05-31 12:30:00

Date(s) :

2025-05-31

L’animation se déroulera en deux temps avec un premier moment de conférence et d’échanges sur l’arbre et un second temps accès sur la découverte de la Sylvothérapie en faisant une marche guidée, respirante vers quelques arbres isolés pour découvrir quelques exercices de respiration auprès des arbres

L’animation se déroulera en deux temps avec un premier moment de conférence et d’échanges sur l’arbre et un second temps accès sur la découverte de la Sylvothérapie en faisant une marche guidée, respirante vers quelques arbres isolés pour découvrir quelques exercices de respiration auprès des arbres. Animation conduite par Jean-Paul Letz de l’association Avec les arbres .

Gratuit, places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr .

Maison Garonne 11 rue Lacassagne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Arbres et bains de Forêt, découverte de la sylvothérapie

The activity will take place in two parts, with a first part devoted to a talk and discussion on trees, and a second part devoted to the discovery of Sylvotherapy, with a guided, breathing walk to a few isolated trees to discover some tree breathing exercises

German : Arbres et bains de Forêt, découverte de la sylvothérapie

Die Animation wird in zwei Teilen stattfinden, mit einem ersten Vortrag und Austausch über den Baum und einem zweiten Teil, in dem es um die Entdeckung der Sylvotherapie geht, indem man einen geführten, atmenden Spaziergang zu einigen isolierten Bäumen macht, um einige Atemübungen bei den Bäumen zu entdecken

Italiano :

L’evento sarà diviso in due parti, la prima delle quali sarà una conferenza e una discussione sugli alberi, seguita da una passeggiata guidata alla scoperta della silvoterapia e da alcuni esercizi di respirazione con gli alberi

Espanol : Arbres et bains de Forêt, découverte de la sylvothérapie

El acto se dividirá en dos partes, la primera de las cuales consistirá en una charla y debate sobre los árboles, seguida de un paseo guiado para descubrir la silvoterapia y algunos ejercicios de respiración con árboles

L’événement Arbres et bains de Forêt, découverte de la sylvothérapie Boé a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Destination Agen