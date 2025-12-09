Arbres La Visitation Limoges

Arbres

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-03

Marie-Anne Grelier exprime dans son travail son réel attachement pour les arbres et forêts. Ses tableaux révèlent le regard qu’elle porte sur ce monde vivant et fragile. Elle crée, sur de hauts socles de bois, des sages qui semblent nous inciter à prendre le temps d’une pose, comme pour nous alerter sur l’urgence d’agir.

Vernissage le jeudi 5 mars 2026 de 17h à 20h. .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 60 98 63 marieannegrelier@hotmail.fr

English : Arbres

L’événement Arbres Limoges a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Limoges Métropole