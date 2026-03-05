Arbres remarquables de France Cinéma Le Grand Club Dax

Arbres remarquables de France

Très anciens, immenses, biscornus ou mystérieux… Certains arbres ont bien des secrets à révéler. En vous faisant contempler ces arbres d’exception, nos conférences-découverte vous entraînent des traditions les plus anciennes aux découvertes scientifiques les plus récentes. Des rendez-vous passionnants, animés par l’association qui labellise les arbres remarquables de France.

Cette conférence sera animée par Georges Feterman, Président de l’association Arbres Remarquables de France et Dominique Puyoo, représentant départemental de l’association Arbres Remarquables de France. .

