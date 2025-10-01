ARBRES REMARQUABLES DE HAUTE-GARONNE Place du Château Pins-Justaret

ARBRES REMARQUABLES DE HAUTE-GARONNE Place du Château Pins-Justaret mercredi 1 octobre 2025.

ARBRES REMARQUABLES DE HAUTE-GARONNE

Place du Château MÉDIATHÈQUE Pins-Justaret Haute-Garonne

Venez découvrir cette exposition prêtée par l’association Arbres et Paysages d’Autan qui met en avant des arbres exceptionnels.

Fruit d’un travail de terrain réunissant experts et passionnés des arbres depuis 2011, l’exposition présente des arbres exceptionnels par leur âge, leur histoire, leur dimension ou encore par la biodiversité qu’ils abritent.

Un beau voyage à la rencontre du patrimoine naturel et culturel de la Haute-Garonne. .

Place du Château MÉDIATHÈQUE Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 71 09 mediatheque@mairie-pinsjustaret.fr

English :

Come and discover this exhibition on loan from the Arbres et Paysages d’Autan association, featuring exceptional trees.

German :

Besuchen Sie diese Ausstellung, die von der Vereinigung Arbres et Paysages d’Autan ausgeliehen wurde und außergewöhnliche Bäume in den Mittelpunkt stellt.

Italiano :

Venite a scoprire questa mostra in prestito dall’associazione Arbres et Paysages d’Autan, che presenta alcuni alberi eccezionali.

Espanol :

Venga a descubrir esta exposición cedida por la asociación Arbres et Paysages d’Autan, que presenta algunos árboles excepcionales.

