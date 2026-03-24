ARC-Nucléart Journées Européennes de l’Archéologie 2026 ARC-Nucléart CEA Grenoble Grenoble
ARC-Nucléart Journées Européennes de l’Archéologie 2026 ARC-Nucléart CEA Grenoble Grenoble vendredi 12 juin 2026.
ARC-Nucléart Journées Européennes de l’Archéologie 2026
ARC-Nucléart CEA Grenoble 17 avenue des Martyrs Grenoble Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, ARC-Nucléart ouvre ses portes le vendredi 12 juin 2026 pour vous faire découvrir ses installations uniques dédiées à la conservation-restauration du patrimoine.
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ARC-Nucléart CEA Grenoble 17 avenue des Martyrs Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 38 78 35 52 nucleart@cea.fr
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English :
On the occasion of the European Archaeology Days, ARC-Nucléart opens its doors on Friday June 12, 2026 to show you its unique facilities dedicated to heritage conservation-restoration.
L’événement ARC-Nucléart Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Grenoble a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes