ARC-Nucléart Journées Européennes de l’Archéologie 2026 ARC-Nucléart CEA Grenoble Grenoble

ARC-Nucléart Journées Européennes de l’Archéologie 2026

ARC-Nucléart CEA Grenoble 17 avenue des Martyrs Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, ARC-Nucléart ouvre ses portes le vendredi 12 juin 2026 pour vous faire découvrir ses installations uniques dédiées à la conservation-restauration du patrimoine.

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ARC-Nucléart CEA Grenoble 17 avenue des Martyrs Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 38 78 35 52 nucleart@cea.fr

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English :

On the occasion of the European Archaeology Days, ARC-Nucléart opens its doors on Friday June 12, 2026 to show you its unique facilities dedicated to heritage conservation-restoration.

L’événement ARC-Nucléart Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Grenoble a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes