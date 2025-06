ARC Prix Maurice de Gheest Meeting de Deauville Barrière 2025 Deauville 10 août 2025 12:00

Calvados

ARC Prix Maurice de Gheest Meeting de Deauville Barrière 2025 Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 12:00:00

fin : 2025-08-10 19:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Elle est l’une des courses les plus attendues du Meeting de Deauville Barrière par les acteurs des courses européens, car c’est l’un des seuls rendez-vous hippiques sur la distance intermédiaire de 1 300 mètres ! Grâce à cette originalité, l’ARC Prix Maurice de Gheest offre une intéressante et peu commune confrontation entre les sprinters, chevaux spécialistes des courtes distances comprises entre 1 000 à 1 200 mètres, et des Milers, dont la distance de prédilection est 1 600 mètres. Cette course en ligne droite est toujours appréciée du public pour son coté spectaculaire.

En 2024, pour son premier essai dans les Groupes 1, c’est Lazzat qui s’est imposé à la tête de la course, offrant ainsi le premier succès à ce niveau à son jockey Antonio Orani (voir photo).

Allocation 380 000 €

Elle est l’une des courses les plus attendues du Meeting de Deauville Barrière par les acteurs des courses européens, car c’est l’un des seuls rendez-vous hippiques sur la distance intermédiaire de 1 300 mètres ! Grâce à cette originalité, l’ARC Prix Maurice de Gheest offre une intéressante et peu commune confrontation entre les sprinters, chevaux spécialistes des courtes distances comprises entre 1 000 à 1 200 mètres, et des Milers, dont la distance de prédilection est 1 600 mètres. Cette course en ligne droite est toujours appréciée du public pour son coté spectaculaire.

En 2024, pour son premier essai dans les Groupes 1, c’est Lazzat qui s’est imposé à la tête de la course, offrant ainsi le premier succès à ce niveau à son jockey Antonio Orani (voir photo).

Allocation 380 000 € .

Hippodrome de Deauville-La Touques

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 20 00 evenements@france-galop.com

English : ARC Prix Maurice de Gheest Meeting de Deauville Barrière 2025

It is one of the most eagerly-awaited races at the Meeting de Deauville Barrière by the European racing world, as it is one of the only horse-racing events to take place over the intermediate distance of 1,300 metres! Thanks to this originality, the ARC Prix Maurice de Gheest offers an interesting and unusual confrontation between sprinters, horses specializing in short distances between 1,000 and 1,200 meters, and Milers, whose preferred distance is 1,600 meters. This straight-line race is always appreciated by the public for its spectacular nature.

In 2024, Lazzat won his first Group 1 trial at the head of the race, giving his jockey Antonio Orani his first success at this level (see photo).

Allocation 380 000 ?

German : ARC Prix Maurice de Gheest Meeting de Deauville Barrière 2025

Es ist eines der am meisten erwarteten Rennen des Meeting de Deauville Barrière für die europäische Rennszene, da es eines der wenigen Pferderennen ist, das auf der Zwischenstrecke von 1300 Metern stattfindet! Dank dieser Originalität bietet das ARC Prix Maurice de Gheest eine interessante und ungewöhnliche Konfrontation zwischen Sprintern, Pferden, die auf kurze Distanzen zwischen 1.000 und 1.200 Metern spezialisiert sind, und Milern, deren bevorzugte Distanz 1.600 Meter beträgt. Dieses Rennen auf gerader Strecke wird vom Publikum wegen seiner spektakulären Seite stets geschätzt.

Bei seinem ersten Versuch in der Gruppe 1 im Jahr 2024 setzte sich Lazzat an die Spitze des Rennens und bescherte seinem Jockey Antonio Orani den ersten Erfolg auf dieser Ebene (siehe Foto).

Zuteilung: 380.000 ?

Italiano :

È una delle corse più attese al Meeting de Deauville Barrière da chi si occupa di corse europee, in quanto è uno degli unici meeting ippici a svolgersi sulla distanza intermedia di 1.300 metri! Grazie a questa originalità, l’ARC Prix Maurice de Gheest offre un interessante e insolito confronto tra i velocisti, cavalli specializzati sulle brevi distanze tra i 1.000 e i 1.200 metri, e i Miler, la cui distanza preferita è di 1.600 metri. Questa corsa in linea retta è sempre apprezzata dal pubblico per la sua spettacolarità.

Nel 2024, Lazzat ha vinto la sua prima prova di Gruppo 1 in testa alla corsa, regalando al suo fantino Antonio Orani il primo successo a questo livello (vedi foto).

Assegnazione: 380.000 euro

Espanol :

Es una de las carreras más esperadas del Meeting de Deauville Barrière por los aficionados a las carreras europeas, ya que es una de las únicas reuniones hípicas que se disputa sobre la distancia intermedia de 1.300 metros Gracias a esta originalidad, el ARC Prix Maurice de Gheest ofrece un interesante e insólito enfrentamiento entre sprinters, caballos especializados en distancias cortas de entre 1.000 y 1.200 metros, y Milers, cuya distancia preferida es de 1.600 metros. Esta carrera en línea recta es siempre apreciada por el público por su espectacularidad.

En 2024, Lazzat ganó su primera prueba del Grupo 1 en cabeza de carrera, dando a su jockey Antonio Orani su primer éxito a este nivel (ver foto).

Dotación: 380.000

L’événement ARC Prix Maurice de Gheest Meeting de Deauville Barrière 2025 Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville