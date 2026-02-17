Arca M et Shaga Peniche Marcounet Paris

Arca M c’est d’abord Guilhem qui en 2021, se lance dans l’aventure. Gabriel son jumeau le rejoint quelques mois après. Rapidement ils décident de poursuivre la collaboration et fusionnent leurs styles. Depuis c’est dans une veine indie pop urbaine qu’ils créent une musique à leur image ; vivante, sincère et à vif. Leurs morceaux reflètent leur quotidien de jeunes parisiens dans la vingtaine, obsédés par une quête d’idéal, de sens et d’amour.

Arca M : chanteurs

Thomas Leiva : Guitare, clavier

Après le succès de sa Maroquinerie complète en novembre dernier, Shaga retrouve la scène parisienne pour la première fois en 2026.

Influencé par Kid Cudi ou encore Gorillaz, Shaga navigue entre ballades pop introspectives et rock énergique.

Shaga : chant et guitare

Elliott : basse et séquences

Arca M et Shaga viennent mettre le feu à Marcounet

Le samedi 14 mars 2026

de 19h30 à 21h30

payant Billetterie : 11 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



