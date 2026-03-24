Arcabas Regarder et voir

38 rue de Chateau Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-25 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11

En 2026, la ville de Ferrette organise une série de manifestations culturelles — expositions, concerts et rencontres — pour commémorer le centenaire de la naissance de l’artiste Arcabas.

Pour les 100 ans de la naissance de Jean-Marie Pirot, plus connu sous le nom d’Arcabas, expositions, concerts et conférences à Ferrette au cours de l’année 2026 .

38 rue de Chateau Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 00 70 72 contact@tresorsdeferrette.fr

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English :

In 2026, the town of Ferrette is organizing a series of cultural events exhibitions, concerts and meetings to commemorate the centenary of the birth of the artist Arcabas.

L’événement Arcabas Regarder et voir Ferrette a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Sundgau