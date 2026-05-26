Arcachon

Arcachon en forme Cuisses abdos fessiers

Allée Turenne Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:30:00

fin : 2026-08-12 10:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

CUISSES-ABDOS-FESSIERS

Mercredi

Séance de renforcement musculaire ciblée sur trois zones principales du corps: les cuisses, les abdominaux et les fessiers. Tonifier et raffermir le bas du corps, améliorer l’endurance musculaire, prévenir les douleurs lombaires grâce au renforcement des abdos, sculpter la silhouette. Accessible à tous les niveaux, quel que soit le niveau de forme physique. .

Allée Turenne Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Arcachon en forme Cuisses abdos fessiers

L’événement Arcachon en forme Cuisses abdos fessiers Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon