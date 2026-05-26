Arcachon en forme Cuisses abdos fessiers Arcachon
Arcachon en forme Cuisses abdos fessiers Arcachon mercredi 1 juillet 2026.
Arcachon
Arcachon en forme Cuisses abdos fessiers
Allée Turenne Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:30:00
fin : 2026-08-12 10:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
CUISSES-ABDOS-FESSIERS
Mercredi
Séance de renforcement musculaire ciblée sur trois zones principales du corps: les cuisses, les abdominaux et les fessiers. Tonifier et raffermir le bas du corps, améliorer l’endurance musculaire, prévenir les douleurs lombaires grâce au renforcement des abdos, sculpter la silhouette. Accessible à tous les niveaux, quel que soit le niveau de forme physique. .
Allée Turenne Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arcachon en forme Cuisses abdos fessiers
L’événement Arcachon en forme Cuisses abdos fessiers Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon
À voir aussi à Arcachon (Gironde)
- Don de sang Salle du tir au vol Arcachon 26 mai 2026
- Jumping des Sables Centre équestre d’Arcachon Arcachon 28 mai 2026
- Pique-nique de quartier Arcachon 29 mai 2026
- Derby sur la plage Pereire Arcachon 30 mai 2026
- Jeu de piste géant Lupin dans la ville Arcachon 30 mai 2026