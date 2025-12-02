Arcachon pour nous Les ateliers d’Ecume Arcachon
Arcachon Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02 2025-12-09
Vivez un moment privilégié avec le créateur de la fameuse gamme éthique et sensorielle arcachonnaise face à la mer. Atelier découverte et échanges, suivis d’un accueil gourmand avec douceurs et boissons.
Parce que c’est nous vous repartirez avec une petite surprise .
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com
L’événement Arcachon pour nous Les ateliers d’Ecume Arcachon a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Arcachon