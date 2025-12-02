Arcachon pour nous Les ateliers d’Ecume

Arcachon Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-09

Vivez un moment privilégié avec le créateur de la fameuse gamme éthique et sensorielle arcachonnaise face à la mer. Atelier découverte et échanges, suivis d’un accueil gourmand avec douceurs et boissons.

Parce que c’est nous vous repartirez avec une petite surprise .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com

