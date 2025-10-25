Arcachon pour nous Les secrets des bateaux d’antan Arcachon
Arcachon pour nous Les secrets des bateaux d’antan Arcachon mercredi 4 mars 2026.
Arcachon pour nous Les secrets des bateaux d’antan
Arcachon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-04 2026-03-11
À deux pas d’un des 7 ports de Gujan-Mestras, découvrez un chantier naval où se transmet le savoir-faire d’antan entre restauration de bateaux et outils anciens, rencontrez ceux qui redonnent vie au patrimoine maritime local.
Parce que c’est nous accès au musée d’antan de la cabane d’Argonautique avec présentation d’outils anciens .
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com
English : Arcachon pour nous Les secrets des bateaux d’antan
German : Arcachon pour nous Les secrets des bateaux d’antan
Italiano :
Espanol : Arcachon pour nous Les secrets des bateaux d’antan
L’événement Arcachon pour nous Les secrets des bateaux d’antan Arcachon a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Arcachon