Arcachon pour nous Les secrets des bateaux d’antan

Arcachon Gironde

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-11

2026-03-04 2026-03-11

À deux pas d’un des 7 ports de Gujan-Mestras, découvrez un chantier naval où se transmet le savoir-faire d’antan entre restauration de bateaux et outils anciens, rencontrez ceux qui redonnent vie au patrimoine maritime local.

Parce que c’est nous accès au musée d’antan de la cabane d’Argonautique avec présentation d’outils anciens .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com

English : Arcachon pour nous Les secrets des bateaux d'antan

German : Arcachon pour nous Les secrets des bateaux d'antan

Italiano :

Espanol : Arcachon pour nous Les secrets des bateaux d'antan

