Arcachon pour nous On retourne au lycée Arcachon
Arcachon pour nous On retourne au lycée Arcachon mardi 27 janvier 2026.
Arcachon pour nous On retourne au lycée
Arcachon Gironde
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27 2026-01-29
Arcachon forme les talents de demain explorez les ateliers, rencontrez les élèves et observez comment la pratique prépare aux métiers d’aujourd’hui et d’avenir, avant de partager un déjeuner cuisiné par les élèves.
Parce que c’est nous déjeuner au restaurant d’application .
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com
English : Arcachon pour nous On retourne au lycée
German : Arcachon pour nous On retourne au lycée
Italiano :
Espanol : Arcachon pour nous On retourne au lycée
L’événement Arcachon pour nous On retourne au lycée Arcachon a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Arcachon