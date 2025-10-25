Arcachon pour nous On retourne au lycée

Arcachon Gironde

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27 2026-01-29

Arcachon forme les talents de demain explorez les ateliers, rencontrez les élèves et observez comment la pratique prépare aux métiers d’aujourd’hui et d’avenir, avant de partager un déjeuner cuisiné par les élèves.

Parce que c’est nous déjeuner au restaurant d’application .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com

English : Arcachon pour nous On retourne au lycée

German : Arcachon pour nous On retourne au lycée

Italiano :

Espanol : Arcachon pour nous On retourne au lycée

