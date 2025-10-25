Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs

Arcachon Gironde

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

La base aérienne 120 vous ouvre ses portes. Cette visite vous mènera à la découverte de 2 unités… mais lesquelles ? Vous le saurez le jour J.

Parce que c’est nous partez à la rencontre d’hommes et de femmes engagés qui vous partageront leur quotidien. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com

English : Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs

German : Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs

Italiano :

Espanol : Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs

L’événement Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs Arcachon a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Arcachon