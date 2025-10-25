Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs Arcachon
Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs Arcachon mercredi 4 février 2026.
Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs
Arcachon Gironde
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
La base aérienne 120 vous ouvre ses portes. Cette visite vous mènera à la découverte de 2 unités… mais lesquelles ? Vous le saurez le jour J.
Parce que c’est nous partez à la rencontre d’hommes et de femmes engagés qui vous partageront leur quotidien. .
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com
English : Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs
German : Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs
Italiano :
Espanol : Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs
L’événement Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs Arcachon a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Arcachon