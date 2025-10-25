Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Arcachon pour nous Sur la piste des aviateurs Arcachon mercredi 4 février 2026.

Arcachon Gironde

Tarif : 19 – 19 – EUR

Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04

2026-02-04

La base aérienne 120 vous ouvre ses portes. Cette visite vous mènera à la découverte de 2 unités… mais lesquelles ? Vous le saurez le jour J.

Parce que c’est nous partez à la rencontre d’hommes et de femmes engagés qui vous partageront leur quotidien.   .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97  tourisme@arcachon.com

