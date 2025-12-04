Arcachon pour nous Voyage au coeur de la vie marine Arcachon

Arcachon pour nous Voyage au coeur de la vie marine

Explorez la biodiversité du bassin d’Arcachon depuis l’espace pédagogique du Parc naturel marin. Plongez dans les fonds aquatiques grâce à des expositions photos, films immersifs et activités ludiques pour petits et grands. Vous pourrez observer la faune et les herbiers marins… sans quitter la terre ferme !

Parce que c’est nous repartez avec votre kit de pêche à pied ! .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 tourisme@arcachon.com

