Arcachon pour nous Voyage au coeur de la vie marine Arcachon jeudi 4 décembre 2025.

Arcachon Gironde

Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-12

2025-12-04 2025-12-12

Explorez la biodiversité du bassin d’Arcachon depuis l’espace pédagogique du Parc naturel marin. Plongez dans les fonds aquatiques grâce à des expositions photos, films immersifs et activités ludiques pour petits et grands. Vous pourrez observer la faune et les herbiers marins… sans quitter la terre ferme !

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97  tourisme@arcachon.com

