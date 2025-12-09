Arcachon randonnée patrimoine 5 ème édition Salle omnisport Arcachon
Arcachon randonnée patrimoine 5 ème édition Salle omnisport Arcachon dimanche 15 février 2026.
Arcachon randonnée patrimoine 5 ème édition
Salle omnisport 1 Avenue Roland Dorgelès Arcachon Gironde
Océan-oxygène organise la 5ème édition Arcachon Randonnée et vous fait découvrir le quartier LES ABATILLES .
Cette randonnée est à la fois sportive, culturelle, ludique et familiale, sur un parcours balisé de 13,74 km, ville, sentiers et littoral.
Vous traverserez au rythme de vos envies plusieurs points remarquables sous forme de QRCode afin de découvrir leurs histoires.
* 13,74 km
* Dénivelé positif de 216 m
* Pour une vitesse moyenne de 4,9 km/h, il faut prévoir une durée de 3h00
* Pas de chronomètre pas de classement
* Découverte de l’histoire des points remarquables (QRCode)
* Lecture des QRCodes avec des Smartphones .
+33 6 26 97 56 43 arcachon.randonnees@gmail.com
