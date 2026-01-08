Arcades Musiques | Concert de musique classique de Ariéla Bohrod avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin
Arcades Musiques | Concert de musique classique de Ariéla Bohrod
avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
L’association Arcades Musiques vous propose un concert de la pianiste américaine Ariéla Bohrod, prix Pro Musicis 2025 avec un programme Couperin, Mozart, Scriabine, Say, Debussy et Ravel. .
avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 86 22
