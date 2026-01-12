Arcades Musiques | Concert de musique classique du quatuor à cordes Ludwig avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin

Arcades Musiques | Concert de musique classique du quatuor à cordes Ludwig

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Plus de 30 ans de concerts et de passion. Au fil des années, le Quatuor Ludwig a été invité à donner des concerts dans le monde entier dans des lieux prestigieux tels que le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra Comique, la Cité de la Musique, le Musée d’Orsay, l’Orangerie de Sceaux, l’auditorium Cziffra de la Chaise-Dieu, le Wigmore Hall de Londres, le Merkin Hall de New-York, le Théâtre National de Taipei ou le Théâtre National de Shanghai. A l’occasion de tournées de concerts, il se produit dans toute l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, le Japon, la Nouvelle- Calédonie, la Corée, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde… .

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 86 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arcades Musiques | Concert de musique classique du quatuor à cordes Ludwig

L’événement Arcades Musiques | Concert de musique classique du quatuor à cordes Ludwig Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-01-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides