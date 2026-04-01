Arcadi Volodos Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Arcadi Volodos Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement lundi 13 avril 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Arcadi Volodos
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 10 – 10 – 44 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-13 20:00:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
En compagnie de Bach, Schubert et Chopin, le magicien du son qu’est Arcadi Volodos touche à l’indicible, dématérialise le piano pour gagner une lumière qui n’est plus tout à fait humaine .
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
In the company of Bach, Schubert and Chopin, sound magician Arcadi Volodos touches the unspeakable, dematerializing the piano to gain a light that is no longer quite human .
L’événement Arcadi Volodos Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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