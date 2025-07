Arcamômes Spectacles pour enfants Théâtre de verdure du Parc Maureque Arcachon

Arcamômes Spectacles pour enfants Théâtre de verdure du Parc Maureque Arcachon mercredi 30 juillet 2025.

Arcamômes Spectacles pour enfants

Théâtre de verdure du Parc Maureque Parc Mauresque Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 20:30:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

C’est le rendez-vous estival préféré des boutchous !

Tous les mercredis soir de juillet et août, le joli théâtre de verdure du Parc Mauresque accueille des spectacles pour enfants.

Cirque, magie, chanson, théâtre, les spectacles affichent toujours complet. On y chante, on y danse, on applaudit les clowns et les drôles de comédiens sur scènes, on rit beaucoup. C’est un succès !

Toute la famille passe un moment, à la fois drôle et féerique, dans un cadre enchanteur, en plein air et dans la fraîcheur du parc. C’est bon enfant, riche en surprises, et vous savez quoi ? C’est gratuit

Cie Passager du vent « Les quatres saisons d’Inuk »

Conte, musique du monde et arts circassiens.

Un voyage en 4 saisons où magie et instruments du monde se répondent joyeusement.

A partir de 3 ans.

Déplacé au théâtre Olympia en cas de pluie, à 21h. .

Théâtre de verdure du Parc Maureque Parc Mauresque Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 71 05 mmj5@ville-arcachon.fr

English : Arcamômes Spectacles pour enfants

German : Arcamômes Spectacles pour enfants

Italiano :

Espanol : Arcamômes Spectacles pour enfants

L’événement Arcamômes Spectacles pour enfants Arcachon a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Arcachon