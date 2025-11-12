Arcanae – Cirque de la Guirlande Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-21 16:00 – 17:05

Gratuit : non 8 € à 15 € / Gratuit pour les moins de 3 ans Plein tarif : 15 eurosRéduit : 10 eurosMoins de 16 ans : 8 eurosMoins de 3 ans : Gratuit Billetterie : www.helloasso.com/associations/de-la-guirlande En famille, Tout public

Bienvenue sous le chapiteau du Cirque de la Guirlande ! Fait d’œuvres peintes et d’acrobates ardents, comme une enfilade de contes façon pièces de musées, Arcanae vous ouvre ses portes. Une exposition parcourt le chapiteau et vous guide jusqu’aux gradins, sur la piste les 3 artistes vous accueillent et vous invitent à prendre place chez eux, chez vous pour ce soir. La lumière se tamise et le premier récit commence. Les artistes vous offrent des histoires, sautent d’un récit à l’autre et y mêlent leursarts circassiens. Histoires de roi, d’enfants, histoires absurdes, de voyages,de rencontres… Fil de fer, lancé de couteaux, marche sur le verre, portés acrobatiques, trapèze washington. Au fil de cette veillée de contes, les corps et les mots s’associent pour faire grandir les petits… et rapetisser les grands. Durée : 1h05

Doulon – Bottière Nantes 44300

