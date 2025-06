Arcanes Ferrières Martigues 28 novembre 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Arcanes Vendredi 28 novembre 2025 de 19h à 20h10. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Arcanes est une expérience théâtrale immersive et sensorielle, née de la rencontre entre l’écriture incandescente de Nelly Arcan et la metteure en scène Manon Worms.

À mi-chemin entre cabaret, stand-up et performance queer, le spectacle nous plonge dans une grotte fictive, entre ombres et lumières, métaphore des profondeurs intimes de la féminité.



Forgé à partir des textes brûlants de l’autrice québécoise, disparue en 2009, Arcanes explore avec une intensité émotionnelle les injonctions faites aux corps féminins, entre honte et désir, identité et image. Guidé par une création sonore et visuelle immersive, le public est invité à une plongée intérieure, rythmée par des extraits de l’œuvre de Nelly Arcan et traversée de figures mythiques, allant de la Méduse à Loana. Une célébration finale vient souligner la puissance de vie et de lutte qui réside en chacun de nous. Une expérience théâtrale aux effets cathartiques mêlant humour et effroi, horreur et beauté !



Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Arcanes is an immersive and sensory theatrical experience, born from the encounter between the incandescent writing of Nelly Arcan and the director Manon Worms.

German :

Arcanes ist ein immersives und sinnliches Theatererlebnis, das aus der Begegnung zwischen dem glühenden Schreiben von Nelly Arcan und der Regisseurin Manon Worms entsteht.

Italiano :

Arcanes è un’esperienza teatrale immersiva e sensoriale nata dall’incontro tra la scrittura incandescente di Nelly Arcan e la regista Manon Worms.

Espanol :

Arcanes es una experiencia teatral inmersiva y sensorial, que nace del encuentro entre la escritura incandescente de Nelly Arcan y la directora Manon Worms.

