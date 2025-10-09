ARCH ! FRUGALE – 28 PROJETS NÉO-AQUITAINS Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie

Les 28 exemples d’architecture et de ménagement du territoire mis en valeur sont répartis dans toute la région. Ils se distinguent par leur approche frugale en termes d’usage du sol, des matériaux et de l’énergie ainsi que par les nouveaux processus de conception et de construction mis en œuvre.

Site de la Confluence, Rue de l’intendant d’Etigny à Oloron-Sainte-Marie

Du mercredi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE / ASSOCIATION FRUGALITÉ HEUREUSE / ODÉYS / ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE / AGENCE QUALITÉ CONSTRUCTION / MAISONS DE L’ARCHITECTURE DE NOUVELLE-AQUITAINE / VILLA BEDAT

Exposition « Archi frugale – 28 projets néo-aquitains ». Graphisme : Atelier Bilto Ortèga ; scénographie : Studio Esther Bapsalle & Aurore Piette Studio et son partenaire Adampack.

L’exposition est une adaptation de l’ouvrage « Architecture frugale – 28 exemples inspirants en Nouvelle-Aquitaine » paru en décembre 2023 sous la direction de Dominique Gauzin-Müller.

*Rencontres d’Architecture en Mouvement « Nous sommes le paysage », les 9, 10 et 11 octobre à Oloron-Sainte-Marie. Plus d’informations ICI

Le 308MA inaugure l’itinérance de l’exposition « Arch ! frugale – 28 projets néo-aquitains » à la Villa Bedat à Oloron-Sainte-Marie, à l’occasion des Rencontres d’Architecture en Mouvement*. exposition

