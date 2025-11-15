Archange gospel salle Michel Berger Savigné-l’Évêque
Archange gospel salle Michel Berger Savigné-l’Évêque samedi 15 novembre 2025.
Archange gospel
salle Michel Berger Allée Louis Guy Savigné-l’Évêque Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-15 20:30:00
2025-11-15
Concert unique placé sous le signe de l’émotion, de la puissance vocale et du partage.
salle Michel Berger Allée Louis Guy Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire
English :
A unique concert of emotion, vocal power and sharing.
German :
Ein einzigartiges Konzert im Zeichen der Emotionen, der Stimmkraft und des Teilens.
Italiano :
Un concerto unico di emozioni, potenza vocale e condivisione.
Espanol :
Un concierto único de emoción, potencia vocal e intercambio.
