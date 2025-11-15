Archange gospel salle Michel Berger Savigné-l’Évêque

Archange gospel

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Concert unique placé sous le signe de l’émotion, de la puissance vocale et du partage.

salle Michel Berger Allée Louis Guy Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire

English :

A unique concert of emotion, vocal power and sharing.

German :

Ein einzigartiges Konzert im Zeichen der Emotionen, der Stimmkraft und des Teilens.

Italiano :

Un concerto unico di emozioni, potenza vocale e condivisione.

Espanol :

Un concierto único de emoción, potencia vocal e intercambio.

